Bryce Dallas Howard, Orlando Bloom og Nick Mohammed blir falske kriminelle i Prime Videos Deep Cover

Amazon Prime Video har avduket en annen storfilm som de har til hensikt å debutere på sin streamingplattform Prime Video. Denne er en actionkomedie som samler Bryce Dallas Howard, Orlando Bloom og Nick Mohammed i hovedrollene som improviserende skuespillere som blir sendt inn i Londons kriminelle undergrunn.

Howard, kjent som Deep Cover, spiller en improvisasjonslærer som frykter at hun har forspilt sine muligheter til stjernestatus og suksess, og blir kontaktet av en detektiv, spilt av Sean Bean, for å hjelpe ham med å ta farlige forbrytere. For å fullføre jobben verver hun to av elevene sine, spilt av Orlando Bloom og Nick Mohammed, og trioen finner snart ut at de har tatt seg vann over hodet.

Deep Cover Bean har premiere på Prime Video den 12. juni, og du kan se filmens trailer og offisielle synopsis nedenfor.

"Deep Cover er en fartsfylt actionkomedie med Bryce Dallas Howard i hovedrollen som Kat, en improvisasjonslærer som begynner å lure på om hun har gått glipp av sin sjanse til suksess. Når en politimann (Sean Bean) tilbyr henne sitt livs rolle, rekrutterer hun to av elevene sine (Orlando Bloom og Nick Mohammed) til å infiltrere Londons gjengmiljø ved å utgi seg for å være farlige kriminelle."