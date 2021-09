Bubble Bobble 4 Friends: The Baron's Workshop inntar PC denne måneden

HQ

I august ble det annonsert at Bubble Bobble 4 Friends: The Baron's Workshop skulle slippes til PC og nå har utvikleren Taito annonsert lanseringsdatoen - og det viser seg at ventetiden nesten er over. Bubble Bobble 4: Friend's The Baron's Workshop slippes nemlig på Steam den 30. september med en ukes lanseringssalg på 15% som begynner den samme datoen og slutter den 7. oktober.

Taito skriver at denne utgaven inneholder "alt originalinnhold og nedlastbart innhold fra PlayStation 4 og Switch, pluss en ny PC-eksklusiv Baron's Workshop-modus der spillerne kan skape nye baner ved hjelp av dusinvis av blokktyper, fiender og gimmiker som låses opp når de spiller spillet. Spillere kan dele sine egne baner og laste ned uendelig med originale verk fra hele verden på Steam Workshop".

Sjekk ut Steam-traileren nedenfor.