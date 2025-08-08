Bugatti avduker spesialutgave av Coupé designet etter selskapets grunnleggers elskede hest

HQ

Bugatti lager mange spesialmodeller og spesialutgaver, men få er så skreddersydde som Brouillard. Dette er en kreasjon som har kommet fra Programme Solitaire -plattformen, utvidelsen av bilprodusentens skreddersydde sortiment. Det er en Coupe modell som har fått en massiv overhaling for å gjenspeile grunnleggeren Ettore Bugattis elskede og trofaste hestekamerat, noe som har ført til en bil med tonnevis av aksenter og referanser til det firbente dyret.

Med en W16-motor under panseret som yter 1600 hk og et aerodynamisk utformet chassis, er det interiøret som er det virkelig unike med denne bilen (selv om baklyktene også er et kunstverk).

Innvendig finner vi broderte hestemotiver i dørpanelene og seteryggene, mens setene i seg selv er tilpasset eierens preferanser og har hver sin unike lapp-layout. Girspaken er laget av ett enkelt stykke aluminium og har en glassinnsats med en håndlaget miniatyrskulptur av Ettore Bugattis elskede hest, og dette kommer i tillegg til karbonfiberelementer i en slående grønn fargekombinasjon.

Ettersom dette er en veldig skreddersydd modell, må du ikke forvente å se mange av disse på veiene.

