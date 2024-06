Bugatti avduker Tourbillion hybrid med 1 800 hk

HQ

Omtrent en gang i tiåret avduker Bugatti en ny hyperbilmodell som stort sett tilbakestiller kraftdynamikken i hyperbilområdet. Det skjedde igjen før helgen.

Den franske bilprodusenten har avslørt Tourbillion, en hybridhybridhyperbil som bruker en 8,3-liters V16-motor sammen med fire elektriske motorer for å skape en samlet drivlinje kjent som W16, som er i stand til å produsere over 1 800 hestekrefter og en toppfart som Bugatti antyder er mer enn 400 km/t.

Rå kraft er selvfølgelig bare begynnelsen for denne modellen, da Bugatti også bemerker at den vil ha et interiør som består av over 600 deler konstruert av titan og forskjellige edelstener som rubiner og safirer, samtidig som den har et aerodynamisk fokusert eksteriør som bruker forskjellige inntak for å sikre at bilen holder seg limt til veien.

Bugatti bemerker at mye av bilen er konstruert av 3D-printede materialer, noe som gjør at den veier betydelig mindre enn tidligere modeller. Vi har ikke fått vite den offisielle vekten på bilen ennå, men vi vet at den megakraftige motoren veier bare 252 kg.

Bugatti har også bestemt seg for å være ganske åpne med lanseringsplanen for denne bilen, og legger til at Tourbillion vil debutere i 2026 og til en startpris på 3,8 millioner euro. Kun 250 modeller av denne bilen vil bli laget, men det vil utvilsomt komme flere varianter etter hvert.