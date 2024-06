Bugattis helt nye V16-drevne monster vil bli avduket senere denne måneden

HQ

Det er en veldig spennende måned for bilfans, da den berømte hyperbilprodusenten Bugatti offisielt vil avsløre sitt neste store nye kjøretøy i løpet av de kommende dagene. Ikke bare vil denne bilen ha en V16-motor, men den vil også ha en elektrifisert drivlinje, slik at den kan tjene som et eksempel på hvordan fremtidens ytelse vil se ut, ifølge bilprodusenten som tidligere har levert flere rekordbiler, som Veyron og Chiron.

Bugatti lover at bilen er "en helt skreddersydd design, konstruert fra grunnen av på de tre pilarene skjønnhet, luksus og ytelse, inspirert av tidligere Bugatti-modeller. Type 57 SC Atlantic, Type 41 Royale og Type 35, kjent som henholdsvis den vakreste, den mest luksuriøse og den mest suksessrike Grand Prix-racerbilen noensinne, låner hver sin DNA for å skape en ren og autentisk nytolkning av Bugatti-merket."

Denne nye og kommende Bugatti-modellen vil bli avduket den 20. juni, og du kan følge med på avsløringen her.

