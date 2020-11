Bugsnax har fÃ¥tt en stor oppdatering som fikser mange problemer

Du ser på Annonser

Siden Bugsnax ble sluppet den 12. november har utviklerne hos Young Horses hatt hendene fulle med å fikse på noen av spillets tekniske problemer. Nå har de sluppet patch 1.04, som er drøyt 1GB stor, og ser ut til å polere opplevelsen ganske mye. Du kan se hele listen over endringer nedenfor: