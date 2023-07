Bugsnax kommer til mobil i morgen

HQ

Young Horses har kunngjort at det søte eventyrspillet Bugsnax kommer til mobile enheter allerede i morgen, 12. juli. Haken er at spillet kun kommer til iOS-enheter (dvs. iPhone og iPad), men denne utgaven av Bugsnax vil være komplett, inkludert The Isle of BIGsnax DLC og et oppdatert kontrollskjema som passer til berøringsskjermer.

iOS-utgaven av Bugsnax vil være det fullstendige spillet, som gir deg full tilgang til Isle of Snaktooth og de mange mysteriene som finnes der. Det sies også at denne versjonen av spillet vil ha støtte for et bredt utvalg av tredjepartskontrollere, noe som betyr at du enkelt kan spille Bugsnax uten å måtte bruke berøringsskjermkontrollene som legges til her hvis du ikke vil.

Det er ikke nevnt noe om når, eller om, Bugsnax kommer til Android enheter.