Bugsnax lanseres sammen med PlayStation 5

Selv om utviklerne i Young Horses har nøyd seg med å si at Bugsnax vil lanseres i høst en gang trengte man ikke å være den skarpeste kniven i skuffen for å vite den eksakte datoen. Spillet var et av de første som ble vist frem på PlayStation 5, og har vært en gjenganger i Sonys markedsføring. En bekreftelse er uansett grei å ha.

For nå har utviklerne gitt oss en ny video hvor de ikke bare presenterer stemmeskuespillerne som vil være i Bugsnax, men også bekrefter at spillet vil lanseres på PC, PS4 og PS5 den 12. november.