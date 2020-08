Bugsnax-gameplay er nesten like absurd som forventet

Du ser på Annonser

Selv om Sonys Future of Gaming-sending bydde på spill som Spider-Man: Miles Morales, Horizon Forbidden West og Ratchet & Clank: Rift Apart var det også et lite spill fra Young Horses som vekket interessen til folk med en sang som klistrer seg til hjernen og et absurd konsept. Dette til tross for at utviklerne har vært meget stille om hva Bugsnax egentlig handler om. Heldigvis har vi fått mer informasjon nå.

Som utviklerne har hintet til er det litt Pokémon over Bugsnax siden det grunnleggende målet er å fange disse merkelige skapningene ved å bruke noen spesielle feller. Grunnen til at du gjør dette er at få av innbyggerne på Snaktooth Island er særlig behjelpelige med å finne Elizabert Megafig om de ikke får spise Bugsnax. Med ulike smaker og preferanser blir vi nødt til å bruke forskjellige gjenstander og taktikker for å få fingrene i skapningene hver person er ute etter. Noen av disse blir nok ikke lette heller med tanke på hvordan traileren avsluttes...