Bungie beskyldes for å ansette fans til lønninger under bransjestandard

Ifølge Don McGowan, tidligere Chief Legal Officer i Bungie, har selskapet bevisst ansatt fans av spillene deres til lønninger under bransjestandarden. I et intervju forklarte McGowan hvordan mange studioer utnytter entusiasmen til dedikerte spillere som søker jobb, ved å tilby redusert kompensasjon. Dessverre fungerer denne strategien ofte, ettersom disse personene er villige til å akseptere lavere lønn for å få muligheten til å jobbe med favorittspillene sine.

McGowan avslørte videre at da han begynte i Bungie, var det flere kolleger som spurte hvor mye han hadde gått ned i lønn for å begynne i selskapet, noe som understreker det han beskriver som et utbredt problem, ikke bare i Bungie, men i hele spillindustrien. Under intervjuet uttalte McGowan :

"Du jobber med et spill du elsker. Og det utnyttet vi fullstendig hos Bungie. Vi ansatte fans fordi fans ville jobbe for mindre."

Bungie har tidligere fått kritikk for sin bedriftskultur. I fjor ble nesten 8 % av arbeidsstyrken, inkludert veteraner som komponisten Michael Salvatori og kunstneren Lorraine McLees, oppsagt.

