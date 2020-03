Bungie fjerner offisielt lootbokser fra Destiny 2

Spillere verden over har i løpet av de siste par årene uttrykt deres misnøye med de aggressive monetariseringsstrategiene som store spill benytter seg av. Særlig lootbokser har fått mye kritikk, og det har fått utviklerne til å gradvis bevege seg vekk fra denne praksisen. Destiny 2 har dog hele veien holdt fast i deres Eververse-butikk, hvor man kan innløse lootbokser, men disse forsvinner nå.

I et blogginnlegg bekrefter regissør Luke Smith at Bright Engrams nå forsvinner i den kommende Season of the Worthy.

"For Season 10, we're doing away with Bright Engrams as purchasable items. We want players to know what something costs before they buy it. Bright Engrams don't live up to that principle so we will no longer be selling them on the Eververse Store, though they will still appear on the Free Track of the Season Pass."

Som Smith sier vil man kunne få Bright Engrams i spillet som belønninger, men man vil ikke kunne kjøpe dem for ekte penger.