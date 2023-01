Bungie forklarer hva som forårsaket det enorme 20-timers Destiny 2-strømbruddet

HQ

Tidligere denne uken ble Destiny 2 rystet til kjernen. Etter en hurtigreparasjon kollapset spillet i seg selv, med spillere som rapporterte tapt fremgang og data, alt mens serverproblemer forårsaket store forsinkelser og tilkoblingsproblemer. Det tok ikke lang tid før Bungie brakte spillet offline og begynte å rote ut problemet og fikse det før han tillot spillere tilbake i spillet. Dette tok imidlertid hele 20 timer.

Når det gjelder hva som forårsaket problemet, forklarte Bungie i et nytt blogginnlegg This Week at Bungie (som også berørte Deepsight-endringer for resten av sesongen og neste Festival of the Lost skins), hva som faktisk skjedde.

"Vi oppdaget at problemet ble forårsaket da noen for tiden ukompetensible EDZ og Nessus Triumphs ble flyttet fra Forsaken til den arkiverte Triumphs-delen," uttalte Destiny-utvikleren .

– For å gjøre den endringen brukte vi et verktøy som kan flytte spillerstatus fra ett sted til et annet på spillerens konto. Dette verktøyet er veldig kraftig, men krever forsiktig og forsiktig håndtering. På grunn av en konfigurasjonsfeil kjørte vi ved et uhell en eldre tilstandsoverføringsprosess som ble brukt til Beyond Light-utgivelsen. Som et resultat endte vi opp med å kopiere gamle data fra før Beyond Light inn i den nåværende konfigurasjonen, og i hovedsak angre visse aspekter av spillerprogresjon siden da.

Heldigvis kunne Bungie rulle alle spillerdata tilbake til der de var før hurtigreparasjonen først ble utgitt, noe som betyr at bortsett fra avbruddsperioden og noen bekymringsfulle timer på forhånd, har Guardians vært i stand til å fortsette som om ingenting skjedde i utgangspunktet.

Gitt, denne situasjonen har ført til at mange i samfunnet ber om en betydelig teknisk oppdatering til Destiny 2, som uten tvil vil være i Bungies sinn sannsynligvis når Light and Darkness Saga avsluttes med Destiny 2: The Final Shape.