Bungie har tatt alvorlige tiltak mot den påståtte Destiny 2-lekkeren

Bungie og Destiny 2 har hatt en skuffende helg, da det for et par dager siden skjedde en massiv lekkasje som avslørte massevis av kommende planer og endringer som kommer til spillet. Det har blitt avslørt av Bungie at lekkasjen skjedde etter et skapermøte der streamere og andre påvirkere fikk et innblikk i fremtiden til tittelen, og at en av deltakerne sto bak lekkasjen.

Bungie bekreftet dette i en tweet og sa: "Samfunnsinteraksjon og engasjement er sentralt for Bungie og spillene våre. I årevis har vi invitert skapere og andre medlemmer av fellesskapet til konfidensielle toppmøter for å gi tilbakemelding om skjebnens fremtid. Dette er en elsket del av prosessen, men er avhengig av tillit.

– Brudd på denne tilliten kan føre til at vi ikke klarer å holde flere toppmøter. Vi tar disse bruddene ekstremt alvorlig og iverksetter tiltak for å styrke våre retningslinjer med de som er invitert til disse interne møtene.»

Selv om Bungie ikke har navngitt den anklagede lekkeren, har Forbes siden publisert en artikkel som avslører at den anklagede personen er innholdsskaperen Ekuegan, og at han etter denne hendelsen har blitt utestengt fra Destiny 2, og at Bungie har slettet massevis av sine tidligere videoer.

Ekuegan har siden uttalt at han ikke sto bak lekkasjene, men Bungie virker sikker på situasjonen og har til og med angivelig avslørt at de ikke lenger vil samarbeide med influenceren og ikke lenger vil invitere ham til fremtidige arrangementer. Destiny-utvikleren har også tilsynelatende uttalt at de anser saken som ferdig, og at de ikke vil forfølge rettslige skritt over situasjonen.

Lekkasjene dykker ned i hva som kommer i neste sesong av Destiny 2, Season of the Deep, og utforsker også sesong 23 for å starte opp.