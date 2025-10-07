Bungie leter etter søkere til Marathons neste playtest

HQ

Det finnes en verden hvor vi har spilt Marathon i noen uker, en verden hvor spillet ikke ble forsinket fra lanseringsdatoen i slutten av september. Dette er imidlertid ikke den verdenen, og nå er vi fornøyd med uttalelsene som hevder at spillet vil lanseres innen utgangen av dette regnskapsåret.

Selv om det ikke har kommet noen direkte bekreftelse på dette fra Bungie, fortsetter tegnene å antyde at det vil være tilfelle, spesielt det siste som lover en ny bølge av lukkede tekniske spilltester som fansen kan oppleve.

Bungie har kunngjort spilltestene i et blogginnlegg, der de ber interesserte fans om å registrere seg og å spille og dele sine tanker om spillet med utviklingsteamet mellom 22. og 28. oktober.

Når det gjelder hva det vil inneholde, blir vi fortalt: "Dette er et viktig sjekkpunkt for oss når vi tester forbedringene våre siden Alpha, inkludert tre kart, fem løperskjell, prox-chat, omjustert kamptempo, solokø, dypere miljøhistoriefortelling og mer. Når det er sagt, er den tekniske testversjonen et pågående arbeid og vil bare inkludere en del av det som er planlagt for Marathons fullstendige utgivelse, med fokus på den tidlige spilleropplevelsen."

Spilltesten vil foregå i Nord-Amerika og Europa, og vil være tilgjengelig på PC, PS5 og Xbox Series X/S. Alle som er interessert, må registrere seg for testen før 16. oktober, og deretter signere NDA, noe som betyr at du ikke vil se samfunnets meninger krype ut i denne testperioden.

Den gode nyheten er imidlertid at Bungie lover en oppdatering på Marathon etter at denne testen er avsluttet, og legger til: "Vi vil dele en offentlig oppdatering om Marathons utvikling i løpet av de kommende månedene etter den lukkede tekniske testen!"

Er du fortsatt spent på Marathon?