Bungie senker Destiny 2s Commendation-krav

Alle som har hoppet tilbake til Destiny 2 siden Lightfall-utvidelsen kom 28. februar er kjent med det nye Commendations-systemet Bungie har introdusert som en måte å dyrke et bedre fellesskap i spillet på. Men det er også direkte knyttet til progresjonsordningen Guardian Ranks, med spillere som trenger å skaffe seg et visst antall Commendations for å krysse av for en utfordring og flyttes opp i rekkene.

Det har imidlertid blitt klart at det nødvendige antallet for disse har vært litt høyt, og spillerne sliter med å nå det neste settet med utfordringer på grunn av ventetiden på disse store milepælene. Heldigvis har Bungie nå senket det forventede beløpet for alle Guardian Ranks.

I en ny tweet blir fortalt at mengden Commendations som trengs for å krysse av for utfordringen på Ranks 7-11 er redusert med 40% eller mer på hvert nivå. De nye forventede verdiene kan sees i tweeten nedenfor.

Med denne endringen nå i kraft vil du komme til en ny Guardian Rank, eller tror du det må senkes ytterligere?