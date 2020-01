Bungie starter innsamlingsaksjon for å bekjempe brannene i Australia

Du er sikkert klar over brannene som herjer over hele Australia. Flere og flere starter initiativer for å hjelpe landet, og nå har studioet bak Destiny også tenkt til å gjøre dette med hjelp av fansen.

Bungie meddeler at de fra og med 16. januar drar i gang en kampanje for å samle inn penger til veldedighet. De vil selge Limited Edition-t-skjorter, samt en nedlastingskode for et eksklusivt "Star Light, Star Bright" Destiny 2-emblem. Pengene går til WIRES, Australias største Wildlife Rescue, og til NSW Rural Fire Service som bekjemper ilden i et veldig utsatt område.

T-skjortene presenteres neste uke.