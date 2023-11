Bungie trekker tilbake Destiny 2 Starter Pack etter massiv kritikk

HQ

For bare et par dager siden sparket Bungie i gang den nyeste (og siste) sesongen av Destiny 2, kjent som Season of the Wish. På denne tiden lanserte utvikleren også The Witcher-samarbeidet, som fikk kritikk for prisen, lanserte en haug med nytt spillbart innhold, som tilsynelatende ikke har falt i god jord hos fansen ennå, og debuterte med en Starter Pack for nye spillere som ble fullstendig utskjelt av fansen så snart den ble annonsert på grunn av det dårlige tilbudet.

Nå har Bungie tatt til X for å adressere diverse kritikk og for å kunngjøre at Starter Pack er trukket fra salg. Bungie bemerker at pakken er "ikke noe som gir glede", og det er derfor den er fjernet fra butikkene. Utvikleren legger til at</em> "det er andre deler av Destiny 2 som nye spillere bør dykke ned i først før de jakter på disse eksotiske våpnene, kosmetikken og oppgraderingsmaterialene."</em>

I tillegg til dette registrerer Bungie at det å ta fansen med til Blind Well ikke helt har gått som håpet, og at spillerne bare vil bli bedt om å vende tilbake til aktiviteten én gang til i løpet av sesongen, i uke seks.

Ellers blir shard-økonomien i de nye aktivitetene The Coil og Riven's Lair justert, og det samme gjelder feil som hindrer plyndring fra å bli belønnet. PvP-problemer, som at fans ønsker å spille Control fremfor Checkmate Control på grunn av forskjeller i time-to-kill-verdiene, og spawn-problemer på noen få kart, vil bli løst i nær fremtid. Til slutt teaser Bungie også for den nye Rocket Sidearm, som lanseres i det nye fangehullet når det debuterer i morgen.

Har du spilt Season of the Wish ennå, og hva synes du om det?