Bungie vender tilbake til røttene med Marathon

HQ

Lenge før Bungie ble den live-servicefabrikken de er med Destiny i dag laget de spill eksklusivt for Apples operativsystem. Et av deres største spill fra den tiden var førstepersonsskytespillet Marathon som debuterte i 1994.

Spillserien har ikke gitt lyd fra seg siden Marathon Infinity i 1996, det siste spillet i den kortvarige trilogien...frem til nå. Med en av nattens flotteste og beste trailere ble vi ekstremt overrasket over det faktum at Bungie nå, ut av ingenting, går tilbake til røttene og leverer et helt nytt Marathon.

Her er hva Christopher Barrett hos Bungie sier om dette prosjektet:

"Marathon er designet fra starten av som et PvP-fokusert spill og vil ikke ha en singleplayer-kampanje. I stedet, med PvP-opplevelsen som vårt fundament, skaper vi muligheter for spillerdrevne historier å utfolde seg, historier som er integrert med den overordnede spillfortellingen. Vi bygger en verden full av vedvarende, utviklende soner, der spillerne skaper sin egen reise for hvert løp de tar. Det kan bety en uforglemmelig skuddveksling mot et annet mannskap som kjemper om det samme byttet, eller en uthenting i siste sekund mens du er omringet fra alle kanter."

Traileren inneholder dessverre ikke noe gameplay, så det kan virke som om Marathon fortsatt er langt unna butikkene.