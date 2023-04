Bungie vil vite hvilken Destiny 2-våpen du vil ha kosmetikk til

HQ

Det ukentlige blogginnlegget This Week at Bungie har blitt delt, og i denne nyeste artikkelen spør Destiny 2-utvikleren nok en gang spillerne hvilket våpen de vil se få ny kosmetikk.

Etter å ha fulgt opp fra forrige avstemningssyklus der Arbalest Exotic ble plukket ut og deretter fikk ett av tre design bestemt av fellesskapet har Bungie nå avslørt den lille listen over Exotic-våpen som utgjør årets avstemning. Og disse er Witherhoard, Thunderlord og Izanagi's Burden.

Avstemningen om å velge hvilket våpen som får den nye kosmetikken er nå åpen, og dette blir sendt til Destiny 2-fellesskapet via e-post. Denne vil fortsette en liten stund, og når en vinner er kåret vil Bungie jobbe med en allerede bekreftet fellesskapsskaper for å levere tre unike design, som også deretter vil bli stemt på igjen for å se hvilke som kommer til Destiny 2 i fremtiden.

Utvikleren har annonsert at denne prosessen vil ta litt tid, noe som betyr at denne nye kosmetikken ikke kommer før neste års utvidelse, The Final Shape.

Når det gjelder hvordan den seneste fellesskapsstemte kosmetikken ser ut kan du se det nedenfor.