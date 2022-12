Bungies nye tittel ser ut til å være et actionspill i tredjeperson

HQ

Bungie fokuserer selvfølgelig fortsatt på Destiny 2, men de har ikke lagt skjul på at de har flere prosjekter på gang. Et av disse forventes å være Destiny 3, men det er også en rekke hemmelige nye serier under utvikling.

En av disse ser ut til å være et actionspill i tredjeperson som utvikles med hjelp av Destiny 2-grafikkmotoren. I en ny stillingsannonse skriver studioet:

"Are you excited to help build a brand-new 3rd-person action game - expanding Bungie's incredible gameplay into a new genre? Do you enjoy working directly on the game while also serving as a core leader of your teams? "

Dette står i sterk kontrast til studioets andre spill, som tradisjonelt har vært førstepersons skytespill. Gleder du deg til å se hva de har på gang?