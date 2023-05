Burger King lanserer knallrød Spider-Man-burger

HQ

Lyst på en Whopper med rødt brød og svarte sesamfrø? Vel, da bør du dra til Burger King for den nylig lanserte Spider-Man: Across the Spider-Verse Whopper Meal... som imidlertid ikke er tilgjengelig her til lands, men hvis du befinner deg i USA eller deler av Asia har du muligheten. Jeg antar at vi må nøye oss med Steakhouse Stack her og late som om den har noe med Spider-Man å gjøre.

Ifølge Foodgeekinc skulle brødet på den nye Spider-Man-whopperen opprinnelig være svart som Miles Morales' drakt, men siden kunder i Japan bæsjet grønt i flere dager etter å ha spist Darth Vader-burgeren med svartfarget brød, valgte de å gå den røde ruten denne gangen. Vi er imidlertid ikke helt sikre på at det er noe bedre.