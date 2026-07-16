Burger King Spania avlyser kampanje med populær YouTuber etter klassistiske og sexistiske kommentarer

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Burger King Spania har kunngjort at de avslutter samarbeidet med den populære YouTuberen El Xokas, etter at han i en krangel med en Twitch-følger uttalte at «han har tjent mer på ett samarbeid med Burger King enn foreldrene til denne fansen har tjent på 20 år».

YouTuberen, som i mange år har vært kjent for sine ekstreme meninger, uhøflige holdning og ofte sexistiske kommentarer, ble likevel valgt av Burger King til en kampanje sammen med tre andre influencere: Peldanyos, Marta Díaz og Marina Rivers, der hver av dem hadde sitt eget måltid, og fansen stemte på hvem som var mest populær.

I forrige uke gikk Xokas også viralt for å ha sagt at «hun heller ville være sammen med en 6» enn med en attraktiv kvinne (med henvisning til skuespillerinnen Ester Expósito) som har politiske synspunkter og «indoktrinering».

Men Xokas’ siste klassistiske kommentar, der han sa at han har tjent mer på ett samarbeid enn foreldrene til en av seerne hans har gjort på 20 år, var det som gikk over streken for Burger King, og etter mange oppfordringer til boikott kunngjorde fastfood-selskapet at de har avbrutt samarbeidet med YouTuberen. «Vi ønsker å gjøre det klart at hans uttalelser ikke representerer merkevarens verdier, og vi beklager overfor alle som kan ha blitt krenket av denne tilknytningen.