Burnout Paradise Remastered til Switch har fått dato og pris

I mars annonserte Nintendo at remaster-versjonen av Burnout Paradise snart ville lande på Nintendo Switch. Den gangen fikk vi ingen konkret lanseringsdato, men det har vi fått nå - og en ganske heftig prissetting i tillegg.

På Nintendo eShop står det at Burnout Paradise Remastered kommer til Nintendo Switch den 19. juni. Og prisen vil ligge på intet mindre enn 499 kroner, hvilket altså er en del høyere enn den originale prisen da spillet kom til PlayStation 4 og Xbox One for to år siden.

Er du fortsatt interessert?