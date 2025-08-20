Bussulykke i Vest-Afghanistan etterlater 79 døde

HQ

Siste nytt om Afghanistan . En tragisk bussulykke i Vest-Afghanistan har krevd minst 79 menneskeliv etter at et overfylt kjøretøy med afghanere utvist fra Iran kolliderte med andre kjøretøy på motorveien Herat-Kabul.

"Vi oppfordrer transportmyndighetene til å komme med nøyaktig informasjon om ulykken så snart som mulig, og til å dele sine funn når det gjelder den ansvarlige parten," sier Zabihullah Mujahid, talsmann for den afghanske regjeringen.

Ulykken, som skjedde i nærheten av Herat, førte til at bussen tok fyr og etterlot seg bare den forkullede rammen. Blant de omkomne er kvinner og barn, ifølge lokale myndigheter, og overlevende beskriver kaoset som fulgte da redningsmannskapene kjempet mot flammene.

Trafikkulykker er fortsatt hyppige i Afghanistan, som følge av usikre veier, store migrasjonsstrømmer og mange år med underutviklet infrastruktur. Herat, en afghansk grenseprovins, huser for tiden titusenvis av utviste migranter fra Iran.