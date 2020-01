Byleth og Cuphead klare for Super Smash Bros. Ultimate

Med figurer som Professor Layton, Phoenix Wright, Ryu og Dante har det ikke akkurat vært mangel på teorier og rykter om hvem den femte DLC-figuren til Super Smash Bros. Ultimate ville bli, men nå er det tid for å spekulere om hvem den sjette figuren blir.

For som lovet kunne Masahiro Sakurai og gjengen avsløre den femte figuren i dag, og det viser seg at Dante i alle fall ikke er femte figur. Det er nemlig Byleth fra Fire Emblem som kommer til Super Smash Bros. Ultimate. De tre fingrene Sakurai-san viste var altså et hint til Fire Emblem: Three Houses telling med binær siden Three Houses er det syttende spillet i serien...

Som de andre Fire Emblem-figurene i spillet har også Byleth noen spesielle egenskaper. Han/hun kan blant annet veksle mellom ulike relic-våpen. Den mer detaljerte informasjonen skal jeg la seriens skaper ta seg av i den første videoen under. Byleth blir tilgjengelig den 29. januar her til lands, så du må fortsatte vente litt til før du kan prøve ut det nye kartet, de ulike teknikkene selv og høre musikken selv. Dere som foretrekker Mii Fightere kan også se frem til å spille som fightere ikledd kostymer fra både Cuphead, Assassin's Creed, Mega Man og Rabbids.

På toppen av det hele viser det seg at de neste fighterene ikke vil selges separat likevel, men mot slutten av sendingen fikk vi vite at det kommer et nytt Fighter Pass siden det skal komme seks ekstra figurer før 2022. Dermed vil ikke teoriene og ryktene gi seg med det første.

