Cadillac Escalade 2025 vil ha en 55-tommers infotainment-skjerm

Cadillac har avslørt hvordan de vil utvide sitt luksuriøse transporttilbud med 2025 Escalade-modellen. Denne kommende massive SUV-en vil ha nok plass til åtte passasjerer totalt, ha elektriske dører og 24-tommers hjul, men alt dette er mindre enn teknologien i bilens interiør.

Cadillac lover at bilen vil bli støttet med en 55-tommers diagonal infotainment-skjerm som vil tilby stemmestyring, navigering, en appbutikk, Apple CarPlay og Android Auto støtte. Dette vil deretter bli støttet av 12,6-tommers diagonale personlige skjermer, et bakre kommandosenter, doble trådløse telefonladeputer, masserende seter, nakkestøttehøyttalere, 5G Wi-FI hotspot-kapasitet, nattesyn på førerassistanseelementene og et høyttalersystem som leveres med 19 høyttalere som standard, men som kan oppgraderes til 36 eller til og med 40 høyttalere totalt.

Selv om de nøyaktige motor- og motorspesifikasjonene ennå ikke er avslørt, blir vi fortalt at det vil være en V-serievariant som tilbyr en 6.2L Supercharged V8-motor som kan sparke ut 682 hk.

2025 Escalade vil starte produksjonen i slutten av 2024 og vil komme i seks forskjellige versjoner; Luxury, Premium Luxury, Sport, Premium Luxury Platinum, Sport Platinum, og V-Series.

