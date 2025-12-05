Cairn debuterer på PS5 og PC i januar

HQ

Januar ser ut til å bli en ganske interessant måned for videospill, spesielt de som liker indie- og AA-opplevelser. På denne fronten, som en del av PC Gaming Show, dukket utvikleren The Game Bakers opp for å presentere et nytt glimt av deres kommende tittel, Cairn, og ledsage dette med en fast lanseringsdato.

Satt til å debutere så snart som 29. januar 2026, om mindre enn to måneders tid, vil vi begynne vår klatring opp fjellet som alpinisten Aava. Denne enorme fysiske oppgaven blir sett på som den utfordringen Aava har trent hele livet for, og det betyr naturligvis at klatringen ikke blir lett i ordets rette forstand, men snarere kompleks, skremmende og farlig.

Pressemeldingen lover rundt 15 timers spilling, og sier at Cairn "søker å fange både spenningen ved oppstigningen og ensomheten som følger med den, når Aava etterlater seg familie, venner og verden nedenfor." Eventyret vil inneholde flere karakterer, som dukker opp i nesten en times filmsekvenser fremført av ti skuespillere.

Sjekk ut traileren for utgivelsesdatoen for Cairn nedenfor, i forkant av lanseringen på PC og PS5.