Cairns første gratis DLC lanseres på PC og PS5 i løpet av sommeren

Har du erobret fjellet ennå i The Game Bakers' Cairn? Hvis ikke, bør du gjøre det før heller enn senere, for til sommeren utvides eventyrspillet med det første i en serie av gratis DLC-er.

Den første utvidelsen av innholdet kalles On The Trail - Deep Water, og den inneholder tre nye klatreområder som du kan mestre som Aava, men også et par etterspurte funksjoner, der den største er muligheten til å klatre over vann uten å frykte at du vil styrte i døden hvis du faller.

Selve premisset for DLC er å følge sporet til en legendarisk klatrer, og du kan gjøre dette som enten Aava eller til og med Marco, som vil bevege seg bort fra å være en støttende sidelinje til å være en spillbar karakter.

Mens du kan se en rask smakebit av den første Cairn DLC i aksjon nedenfor, venter vi på fast bekreftelse om utgivelsesdatoen, som som det står er planlagt for PC og PS5 en gang i løpet av sommeren.