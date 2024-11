Caitlyn og Vi sin romansescene skulle være lengre i Arcane

HQ

Siste akt av Arcane inneholder mye, og selv om mye av det er action, er det fortsatt litt romantikk og mer ømme karakterøyeblikk å få, for eksempel når Vi og Caitlyn kommer til saken i en fengselscelle.

Ifølge et intervju med showrunner Christian Linke på Twitch (via The Direct), skulle scenen tilsynelatende være lengre. Han refererte til scenen vi så som "en nedskalert versjon".

"Vi fikk en smekk på fingrene. League of Legends kommer til å bli vurdert som modent nå", fortsatte Linke. Scenen har fått skryt for sin representasjon, og for å holde seg til karakterene lenger enn bare et kyss som innebærer mer. Det er imidlertid interessant å vite at skaperne ønsket å gå mye mer i detalj, men da kan vi forestille oss at noen øyne måtte dekkes til for de yngre seerne.