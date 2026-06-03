Californiakondor observert i Oregon for første gang på over 100 år

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For over 100 år siden forsvant den siste kaliforniske kondoren fra Oregon, en art som nå er kritisk utrydningstruet. På 1980-tallet var den så godt som utryddet, noe som førte til at de 22 gjenværende fuglene ble fanget inn til et avlsprogram.

Yurok-stammen arbeider med gjeninnføring for å øke bestanden, og det ser ut til at dette arbeidet er på rett spor. OPB rapporterer nå at en kaliforniakondor fløy inn i Oregon denne uken, noe som er første gang siden 1904.

Direktør Tiana Williams Claussen i Yurok-stammens Wildlife Department sier i en uttalelse at fuglen, som har fått navnet B9, er av den mer eventyrlystne sorten:

"Hun fløy nesten 160 kilometer om dagen, noe som betyr at hun virkelig utnyttet landskapet på en måte som bare en kondor kan, ved å dra nytte av fjellene og elveveiene som gir gode flykorridorer."

Den nåværende bestanden vokser, og målet er å sette ut flere fugler i sommer. De som allerede er ute i naturen, overvåkes jevnlig, og forhåpentligvis er dette et første tegn på at arten kan være i stand til å overleve.