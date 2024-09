Californias nye lov tvinger digitale butikker til å forklare at du faktisk ikke kjøper spillene dine

HQ

I dag har det digitale spillsalget tatt overhånd, og fysiske spill er ikke lenger en selvfølge - og dette vil sannsynligvis endre seg enda mer i fremtiden, ettersom konsollene i stadig større grad mangler diskdrev.

Dette er selvsagt både miljøvennlig og praktisk, i tillegg til at man unngår risikoen for at disken går i stykker eller kommer på avveie. Disker innebærer frakt og emballasje samt mange mellomledd, men til tross for dette er det som regel mye billigere enn å kjøpe digitalt. Dessuten kan du selge spillet ditt hvis du vil ha litt penger tilbake.

Det siste er selvsagt umulig med digitale spill, men det er faktisk en enda større mangel. De fleste avtaler (med unntak av GOG.com blant de større alternativene) er skrevet slik at du ikke eier spillene dine. Utgiveren har rett til å ta fra deg det fullt betalte spillet når som helst, noe vi dessverre allerede har sett da Ubisoft trakk tilbake The Crew-lisensene fra de som kjøpte spillet, mens Sony ønsket å tilbakekalle videoinnhold folk hadde kjøpt (selv om dette ble midlertidig endret da avtalen med Discovery ble forlenget med et år eller så). I tillegg finnes det utallige eksempler på spill som har mistet noe av innholdet sitt, som nettfunksjoner, musikk og lignende.

Nå har retten i California bestemt at selskapene ikke lenger kan si at de selger spill som til en viss grad krever en online-tilkobling, men må gjøre det klart at du bare betaler for en lisens, som selskapet kan trekke tilbake når det vil.

Journalisten Stephen Totilo skriver på Game File at selgere "må gi kjøperne vilkårene for lisensen og en advarsel, hvis det er aktuelt, om at tap av rettigheter til deler av innholdet - for eksempel utløp av musikklisenser - kan føre til at spillet eller andre digitale verk blir trukket tilbake."

Det er tvilsomt om dette vil endre folks kjøpsmønstre, men det vil i det minste øke bevisstheten om problemet. Hva synes du om dette, og er det noe som bør tas i bruk her i Europa også?