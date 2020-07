Call of Duty 2020 klart for avduking med mystisk melding

Så sent som i går spurte en av dere meg om vi i det hele tatt vil få et nytt Call of Duty i år siden vi aldri har ventet såpass lenge på offentøiggjøringen før. Da nevnet jeg blant annet at noe kalt The Red Door dukket opp på PlayStation Store sin database i forrige måned, og at den siste delen av IDen til dette "spillet" var COD2020INTALPHA1. Når det i tillegg har gått rykter om at det som tilsynelatende skal hete Call of Duty: Black Ops Cold War har prosjektnavnet Red Door virket det som å avdukingen nærmet seg. Spesielt nå.

Nå har The Red Door nemlig dukket opp på Microsoft Store også, og detaljene avslører at det er et 81.65 GB stort skytespill fra Activision. Samtidig er jo Black Ops-serien kjent for mystiske gåter, så kanskje er spillet beskrivelsen veldig meta:

"There is more than one truth. If you go looking for answers, be ready to question everything and accept that nothing will ever be the same. The Red Door awaits, do you dare step through it?"

Endringer i Call of Duty: Warzone har hintet til Call of Duty: Black Ops Cold War en god stund allerede, så med denne tabben fra Microsoft er det kanskje greit å utforske hvert hjørne i F2P-spillet på jakt etter flere hint i dagene fremover. Uansett er det ganske klart at vi endelig skal få se hva årets Call of Duty har å by på.