Call of Duty 2023 er kanskje ikke DLC likevel

Det ble nylig rapportert at 2023 ville ha en premiumoppføring i Call of Duty-serien. På grunn av troverdige rykter Bloomberg delte for et år siden antok de fleste at dette bare skal være en stor utvidelse til fjorårets CoD, men det blir visst ikke tilfellet likevel.

En fersk rapport fra Insider Gaming sier imidlertid at mens det nye spillet kan ha startet som en utvidelse til Call of Duty: Modern Warfare II har Sledgehammer siden endret prosjektet til å være et helt nytt Call of Duty-spill, komplett med en kampanje.

Det sies også å være et stort samarbeidsprosjekt mellom alle Activisions Call of Duty-studioer, med Sledgehammer fortsatt som hovedutvikler.

Spekulasjonene peker foreløpig mot at det nye spillet er sterkt knyttet til Modern Warfare-serien, men vi får se om vi ender opp med å kalles Modern Warfare 3 eller ei.