Call of Duty 4s Shipment var et uhell

HQ

Hvert Call of Duty ser ut til å tilby sin egen utgave av flerspillerkartet Shipment i disse dager, ettersom fans strømmer til det for kaotisk og vill action. Men kartet var aldri ment å faktisk eksistere skal vi tro Call of Dutys flerspillerdesigndirektør, Geoff Smith, som i et intervju med Dexerto sier det hele var et uhell.

Når han snakket om kartet, forteller Smith:

"Det er lite lykkelige eksperiment. Ting som fungerte, ting som ikke fungerte av en eller annen grunn. Jeg tror forbannelsen i min eksistens er Shipment."

Han fortsetter å legge til at kartet var ment å være et "delt skjermkart, tilbake da det var en ting", og at det kom seg inn i Call of Duty 4: Modern Warfare som en del av spilleliste-skriptet, og da utviklingsteamet la merke til det var det for sent å trekke tilbake.

"Vår MP-leder på den tiden, da vi gikk live, glemte å [trekke] det ut, og det var ingen vei tilbake. Det var virkelig et uhell."

Mens CoD-fans enten elsker eller hater Shipment kan vi alle være enige om at CoDs historie ikke ville vært den samme uten.