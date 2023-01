Call of Duty: Black Ops 3-fans har ventet i åtte år på påskeeggavsløring

HQ

En Call of Duty: Black Ops 3-utvikler lovet å avsløre en påskeegghemmelighet åtte år etter at spillet ble lansert, og nå venter tålmodige fans på at han skal leve opp til garantien.

Tilbake i 2013 sa Jason Blundell, tidligere Treyarch-studiosjef og Black Ops 3s regissør, at uansett hvor mange ganger han ble spurt ville han ikke snakke om et påskeegg i spillets Zombies-modus. I stedet sa han at folk kunne spørre ham igjen om «omtrent åtte år».

Selv nå husker folk fortsatt det "umulige påskeegget" Blundell beskrev, og slår seg sammen for å få svar ut av utvikleren.

Det har ikke akkurat gått åtte år siden Black Ops 3 ble utgitt, men fansen håper at vi på et tidspunkt i år kan finne ut hemmeligheten som var skjult i Shadows of Evil hele denne tiden.