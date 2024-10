Call of Duty: Black Ops 6 avslører PC-krav

HQ

Call of Duty: Black Ops 6 Spillet lanseres senere denne måneden, og i forkant av den dagen har vi fått offisiell bekreftelse på hvilke PC-spesifikasjoner du trenger hvis du vil spille spillet med mus og tastatur. Selv om du kanskje antar at mange først og fremst spiller på konsoll, er det fortsatt et stort PC-publikum der ute som elsker å sette seg fast i det årlige Call of Duty.

Hvis du er en av disse PC CoD-spillerne, kan du finne spesifikasjonene du trenger i bildet nedenfor. Som forventet er det ingen stor oppgave å kjøre spillet på et minimum. Du trenger en AMD Ryzen 5 1400 eller Intel Core i5-6600 som CPU, 8 GB RAM og en AMD Radeon RX 470 eller NVIDIA GeForce GTX 960 eller Intel Arc A580 som GPU.

Det viktigste å merke seg her er at du trenger 102 GB SSD-lagring for å kunne spille spillet. Som forventet kommer Call of Duty til å ta opp en enorm mengde plass, og som enhver Call of Duty-spiller vil vite, vil oppdateringer også kreve lignende mengder plass.

