Call of Duty: Black Ops 6 er det mest solgte spillet i 2024 i USA.

Call of Duty: Black Ops 6 er tilbake på toppen. Spillet dominerte ikke bare desember 2024, men det vant også tittelen som det mest solgte spillet for hele året i USA, og slo dermed salgsrekorden for den legendariske Activision-serien. Etter noen år med konkurranse fra titler som GTA V og Hogwarts Legacy, har Black Ops 6 gjenerobret tittelen, og nok en gang bevist at Call of Duty-serien fortsatt er en kraft å regne med. Ifølge data fra Circana og bransjeanalytiker Matt Piscatella, sikret spillet seg førsteplassen både på måneds- og årsrangeringen, med EA Sports College Football 25 på andreplass for desember og året. Mens maskinvaresalget gikk ned i 2024, var PlayStation 5 den mest solgte konsollen, etterfulgt av Nintendo Switch og Xbox Series X|S. Dette markerer den 16. gangen Call of Duty har toppet den årlige salgstabellen, med noen få bemerkelsesverdige unntak. Med 2025 i horisonten venter spillerne nå spent på bransjens fremtid. Vil GTA 6 ha det som trengs for å detronisere Call of Duty nok en gang? Hva tror du om det?

Vil Call of Duty fortsette sin regjeringstid i 2025?