Call of Duty: Black Ops 6 får et dynamisk tema for Xbox Series S / X Finnes det noen bedre måte å ringe inn den neste Call of Duty-æraen på enn med et tema som erstatter det eksisterende?

HQ I forkant av store førstepartsutgivelser (og i noen tilfeller tredjepartsutgivelser) legger Microsoft ofte til såkalte Dynamic Backgrounds til Xbox Series S/X med temaer fra de aktuelle spillene. Få titler er selvsagt større enn det kommende Call of Duty: Black Ops 6, som slippes på fredag, og følgelig har også det fått Dynamic Background -behandlingen, og et tema er nå tilgjengelig for bruk på Xbox Series S/X. The Verge Redaktør Tom Warren viser oss via Threads hvordan dette temaet ser ut, og du kan sjekke det ut nedenfor.