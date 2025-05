Call of Duty: Black Ops 6 for å introdusere Seth Rogen

HQ

Activision har avslørt sesong 3 Reloaded-oppdateringen for Call of Duty: Black Ops 6, som ser Seth Rogen bli med i spillets stadig voksende liste over skinn, sammen med Jason Mewes og Kevin Smiths Jay og Silent Bob-figurer.

Rogens introduksjon er neppe den første kjendisopptredenen vi har sett i Call of Duty. Nicki Minaj, Snoop Dogg og flere har kommet seg inn i spillet, og det virker usannsynlig at Call of Duty kommer til å slutte å legge til kjendisskinn.

De får kritikk fra noen fans, som mener at det å legge til sprø figurer ødelegger arven etter Call of Duty, men det er også en stor del av spillerbasen som liker å ha med disse skinnene, slik at de kan ha det litt morsommere når de spiller som favorittkjendisen sin.