Call of Duty: Black Ops 6 har nå bedre spawn-punkter for flerspiller

Call of Duty: Black Ops 6 har vært en braksuksess, og har satt flere ulike tungvektsrekorder for serien siden lanseringen for snart to uker siden. Og fansen virker fornøyd, selv om det har vært mange klager på spawn-punktene.

Nå har en ny oppdatering blitt utgitt for Black Ops 6, og gytepunktene er en ting som har blitt overhalt. Utviklerne innrømmer selv problemet i en herlig selvironisk kommentar i de ellers ofte så tørre patch-notatene, og skriver :

"Løste et problem der spillere ble spawnet inn når de ble med i en pågående økt i stedet for å se på før de valgte en Loadout. Ja, vi så oss selv i et Killcam før vi valgte en Loadout også."

Bla over til denne lenken for å sjekke ut alle nyhetene i oppdateringen som er ute nå.