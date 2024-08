Call of Duty: Black Ops 6 lekkasjer har funnet veien til nettet

HQ

Det er bare et par måneder til utgivelsen av Call of Duty: Black Ops 6, men det ser ut til at noen har fått tak i en tidlig versjon av spillet, og viser den frem på nettet.

Mens noen av disse lekkasjene er falske og ser ut til å dyrke engasjement, ser det ut til at andre viser seg å være mer legitime og viser frem noen av spillets nye funksjoner, for eksempel omni-direksjonell bevegelse. Vi har tatt med et par eksempler nedenfor, men ikke bli overrasket hvis Activision har fjernet dem fra internett når du leser dette.

Hvis du venter til noe offisielt kommer din vei, så bra på deg, og du kan forvente et stort utstillingsvindu fra Activision under Call of Duty NEXT-showcase mot slutten av denne måneden, hvor vi får vår første skikkelige titt på flerspiller.