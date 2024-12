Call of Duty: Black Ops 6 tar grafikken til nye høyder med PS5 Pro-forbedringer

HQ

Etter flere måneders suksess på ulike plattformer fortsetter Call of Duty: Black Ops 6 å imponere, spesielt på PS5 Pro. Spillet har vært en hit på PlayStation, Xbox, PC og Game Pass, men Pro-versjonen flytter virkelig grensene med eksklusive forbedringer. Ifølge en anmeldelse fra Digital Foundry er de tekniske forbedringene ubestridelige (som de uttrykte det, "Call of Duty: Black Ops 6s PS5 Pro-oppgraderinger er mer betydelige enn du kanskje tror").

PS5 Pro-versjonen drar nytte av PlayStations Spectral Super Resolution (PSSR), som ikke bare øker spillet til en mål 4K-oppløsning, men også skjerper den generelle visuelle troskapen. Selv om det er noen mindre visuelle artefakter i mørke scener, forventes det at en oppdatering vil løse problemet. Det virkelige høydepunktet her er den jevnere spillopplevelsen, med bedre skyggeoppløsninger, forbedret global belysning og forbedrede skjermrefleksjoner, som alle jobber sammen for å skape en mer oppslukende opplevelse.

En av de mest iøynefallende funksjonene på PS5 Pro er anti-lag VRR (Variable Refresh Rate), som forbedrer latenstiden og øker bildefrekvensen, noe som sikrer jevnere spilling, spesielt for de med 120 Hz-skjermer. Hvis du er opptatt av ytelse, gir 120 Hz-modusen opptil 35 % flere bilder per sekund, om enn med færre grafiske oppgraderinger. Call of Duty: Black Ops 6 på PS5 Pro setter virkelig en ny standard - vil andre studioer følge etter?

Hva synes du om disse visuelle oppgraderingene på PS5 Pro?