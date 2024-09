Call of Duty: Black Ops 6 vil ikke ha tidlig tilgang til kampanjen

HQ

De siste årene har noen spill tatt i bruk en ny taktikk for å få deg til å forhåndsbestille og bruke mer penger på en dyrere utgave, og det er ved å gi tidlig tilgang. I fjor kunne Call of Duty-spillere hoppe inn i kampanjen tidlig hvis de ønsket det, men det kommer ikke til å skje med det nyeste spillet.

I en uttalelse fra Activision gitt til Charlie Intel, bekreftet utgiveren at Call of Duty: Black Ops 6 og alle spillmodusene vil bli utgitt samme dag: 25. oktober. Det betyr at vi ikke skal se noen store kampanjespoilere tidlig, med mindre det dukker opp en stor lekkasje. Uttalelsen finner du nedenfor.

"Teamet er fullt fokusert på 25. oktober. Vi er glade for alt spillet har å tilby på tvers av kampanje, flerspiller og zombie-modus. I år bestemte vi oss for å sikre at fellesskapet får tilgang til alle moduser de ønsker samtidig, så vi er tilbake til ett stort globalt lanseringsøyeblikk 25. oktober. Derfor er det ingen Early Access-opptakt i år for Black Ops 6, bare nedtellingen til lansering."

Hva synes du om denne avgjørelsen?