Call of Duty: Black Ops 6s flerspiller ser helt syk ut

HQ

Call of Duty har i det siste gått i en liten felle med å resirkulere elskede tidligere flerspillerkart, til det punktet at selv om nye spill fortsetter å bli pumpet ut, føles kartene enormt kjent. Det ser ut til at det kommende Call of Duty: Black Ops 6 vil forsøke å bryte denne trenden ved å tilby en flerspillerdel som både ser sprø og vill ut, og som også er basert på en samling av faktisk helt nye kart.

Som det ble bekreftet i den nye flerspiller-traileren for spillet, blir vi fortalt at spillet vil inneholde 16 kart som faktisk er lovet å være helt nye, i tillegg til at det nye Omnimovement-systemet får full effekt for å levere bisarr og hektisk action som til og med gjør det mulig for spillere å hoppe og dykke ut av vannmasser som en delfin.

Dette vil bli støttet av et klassisk prestisjesystem, og noen få tilbakevendende våpen og killstreaks som fansen har kommet til å elske, for eksempel RC-XD-biler og kastbare tomahawker. Unødvendig å si, hvis du var i tvil om at årets CoD ville være kjedelig, ser denne traileren ut til å motvirke det, som du kan se i traileren nedenfor.

HQ

Ikke glem å stille inn Call of Duty Next i kveld når mye av den kommende tittelen vil bli vist og forklart i større dybde.