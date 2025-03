Call of Duty: Black Ops 6s sesong 3 har blitt forsinket

HQ

Senere denne måneden forventet vi å kunne hoppe inn i den tredje sesongen av Call of Duty: Black Ops 6 og Call of Duty: Warzone 2.0. Den andre sesongen skulle komme til en slutt i løpet av de neste ukene, men det vil ikke lenger være tilfelle ettersom Season 3 har blitt forsinket litt.

Det er ikke snakk om noen stor forsinkelse i det hele tatt, da sesongen rett og slett har blitt skjøvet til begynnelsen av april, nærmere bestemt 3. april. Årsaken til dette er at Treyarch ønsker å ta mer tid til å forberede seg på leveransen av det som blir beskrevet som et "stort øyeblikk" for begge spillene.

Når det gjelder hva vi forventer å lande i den kommende sesongen, på toppen av det typiske utvalget av kosmetikk, Operators, våpen, kart, fordeler og lignende, antas det neste Zombies -kartet å komme, med dette tar oss tilbake til Liberty Falls for å utforske Richtofens herskapshus, det som er omtalt i filmtraileren.

Er du spent på Black Ops 6s tredje sesong?