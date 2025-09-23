Call of Duty: Black Ops 7 lanseres med 18 kart, 30 våpen og "Next-Level Omnimovement"

HQ

På grunn av den enorme suksessen til Battlefield 6-betaene har mye av FPS-fokuset i 2025 vært rettet mot EAs tilbakevendende tittel, og ikke, som vanlig, på Activisions årlige skyteserie. Men det kommer et nytt Call of Duty, og den 14. november gjør Black Ops 7 sin ankomst.

Denne uken deles det rikelig med informasjon om spillet, og det kommer snart flere nyheter om Zombies. For øyeblikket er fokuset rettet mot flerspilleren, som vil debutere med en anstendig mengde innhold, nemlig 18 kart, over 30 våpen, deling av våpenbygging og våpenprestiges, over 20 scorestreaks, og også det som blir sett på som "Next-Level Omnimovement".

Jepp, mens noen fans er frustrerte over at Battlefield 6 blir tregere takket være de nylige bevegelsesendringene, kan CoD-samfunnet forvente at ting vil øke hastigheten ganske betydelig, ettersom denne utviklingen av Omnimovement vil tilby vegghopp, raskere sprint og en forbedring av kroppsskjoldmekanikken.

I henhold til den fullstendige listen over kart på dag én, er de:



Scar



Homestead



Blackheart



Den



Colossus



Toshin



Flagship



Mission: Tide



Retrieval



Paranoia



The Forge



Exposure



Mission: Edge



Cortex



Imprint



Raid



Express



Hijacked



Du kan se et godt eksempel på flerspilleren i Call of Duty: Black Ops 7 i traileren nedenfor, og lese mye mer i den enorme Call of Duty-bloggen, og du vil snart kunne oppleve det selv, ettersom det vil være et par betaer i begynnelsen av oktober, først for forhåndsbestillere mellom 2. og 5. oktober, og deretter for alle spillere mellom 5. og 8. oktober.