Call of Duty: Black Ops 7 vil kreve to anti-cheat-løsninger for å starte på PC

Det kan ikke benektes at Call of Duty lenge har lidd under juksere, spesielt på PC, der det er lettere å implementere teknologi og programvare for å overvinne anti-juksesystemene som er på plass. Gjennom årene har Activision jobbet for å bekjempe denne bølgen av juksemakere ved å implementere systemer som Ricochet, som er den store anti-cheat-programvaren som gjennom årene har notert seg sannsynligvis millioner av drap på juksemakere over hele verden. Men det kommer fortsatt utallige flere hver dag.

For det kommende Call of Duty: Black Ops 7, Ricochet vil bli forbedret nok en gang, med spillet som krever ytterligere to anti-cheat-systemer for at brukere på PC skal kunne spille. Både TPM 2.0 (Trusted Platform Module) og SecureBoot vil være nødvendig å bruke hvis du har tenkt å kjøre og skyte i skytespillet om rundt seks uker.

I et Call of Duty Blog-innlegg, Activision forklarer: "Disse beskyttelsene gjør det vanskeligere for dårlige skuespillere å laste juks før spillet vårt begynner. Disse nye funksjonene, sammen med våre kommende oppdateringer, hever listen for sikkerhet i PC-spill og gir #TeamRICOCHET et sterkere grunnlag å bygge videre på når Black Ops 7 offisielt lanseres."

Den fortsetter videre med å adressere hvorfor disse systemene er påkrevd, og legger til: "Dette lagdelte forsvarssystemet blokkerer juks på flere nivåer og gir vår mest sofistikerte beskyttelse hittil. Jukselandskapet er i stadig utvikling - og det samme er forsvaret vårt. Hvis systemet ditt ikke er kompatibelt, vil du ikke kunne spille Black Ops 7 Beta eller Black Ops 7 ved lansering på PC."

Apropos betaen, den første helgen starter førstkommende helg, og for å få en smakebit av hva den vil inneholde, kan du se en trailer nedenfor.