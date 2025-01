Call of Duty: Black Ops Cold War hadde et budsjett på 700 millioner dollar.

HQ

Med Call of Duty som en årlig utgivelse og en av de største spillfranchisene på planeten, kan du forestille deg at Activision er villig til å bruke mye penger på det. Nylig kastet en ny rapport fra GameFile litt lys over hvor mye penger Activision har brukt på CoD.

Det dyreste Call of Duty, med det største spillbudsjettet som noensinne er offentliggjort, er Call of Duty: Black Ops Cold War, som kostet 700 millioner dollar å lage. Det solgte 30 millioner eksemplarer. Andre steder i Call of Duty-serien ser vi at nyinnspillingen av Modern Warfare i 2019 kostet 640 millioner dollar å lage, og solgte 41 millioner eksemplarer. Black Ops 3 kostet 450 millioner dollar og solgte 43 millioner eksemplarer.

Det er mange solgte eksemplarer, og disse tallene representerer hele spillenes livssyklus, men disse budsjettene føles ganske enorme. Sony brukte 220 millioner dollar på The Last of Us: Part II, noe som ble sett på som et latterlig beløp. Med Grand Theft Auto VI på trappene, er det mange som tror at Rockstar og Take-Two kunne ha brukt over en milliard dollar på å lage spillet.

Hva synes du om disse budsjettene? Er de bærekraftige for fremtidens spill?