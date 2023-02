Call of Duty får fortsatt en 'premiumutgivelse' i 2023

HQ

Activision har atter en gang bekreftet at 2023 vil se en "full årlig premiumutgivelse" for Call of Duty-franchisen.

Insider Gaming rapporterer at mens Treyarchs neste fulle tittel i Call of Duty-serien har blitt hoppet over internt for å bli utgitt på et senere tidspunkt er det fortsatt en plan for Sledgehammer å gi ut en ny premiumtittel.

Denne nye tittelen forventes å være en del av Call of Duty: Modern Warfare II. Vi er ikke sikre på hvor mye innhold dette vil bringe, men med ordet "premium" som kastes rundt er det mulig at vi kan forvente en heftig prislapp knyttet til denne tittelen.

Hva tror du? Liker du Call of Duty: Modern Warfare II eller vil du gå videre til et annet spill?