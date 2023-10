Call of Duty kommer ikke til å få noe Xbox-eksklusivt innhold

HQ

Call of Duty vil ikke få noe eksklusivt innhold på Xbox, ifølge Phil Spencer. I stedet forventes det at det vil være 100 % paritet uansett hvilken plattform du spiller på.

På den offisielle Xbox-podcasten (klippet av CharlieIntel) sier Spencer at Xbox ikke har <em>"noe mål om å bruke Call of Duty for å få deg til å kjøpe en Xbox-konsoll." Han bekreftet også at det ikke lenger vil være forskjellige betaer avhengig av hvilken plattform du spiller på.

Dette høres litt for godt ut til å være sant akkurat nå, og det er en sjanse for at dette kan endre seg med tiden, men akkurat nå virker det som om Xbox er ganske forsiktige med hvordan de håndterer sitt store nye kjøp. Hvis man umiddelbart gjør endringer i Call of Duty, vil det nok få mange til å reagere, så det sikreste er nok å holde pariteten oppe, i hvert fall inntil videre.